KPop Demon Hunters dominerer Netflix' siste What We Watched-rapport

HQ

Netflix har sluppet en ny What We Watched-rapport, som forteller oss hvor mange millioner visninger hver av de største filmene og TV-seriene har fått. Vi vet allerede at KPop Demon Hunters slår rekorder for strømmetjenesten, men når vi ser tallene sammenlignet med selv den nest største suksessen i samme periode, skjønner man hvor stort et monster filmen er.

I Netflix' rapport ser vi at KPop Demon Hunters ble sett 482 millioner ganger i andre halvdel av 2025, og da er ikke engang filmens 10 første lanseringsdager tatt med i beregningen. Bak den på 2. plass kommer Happy Gilmore, som "bare" fikk 135 millioner visninger globalt.

På TV ser vi at Wednesday sesong 2 holdt topplasseringen, men Stranger Things sesong 5 feide den nesten bort. Vi kan sannsynligvis forvente å se den dukke opp igjen i neste What We Watched-rapport, ettersom mange av dataene fra sesong 5-finalen vil tikke over i første halvdel av 2026. Totalt sett brukte brukerne 96 milliarder timer på å se ting på Netflix de siste 6 månedene, en økning på 1 milliard fra første halvdel av 2025.

Netflix

Netflix

Netflix