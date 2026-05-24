KPop Demon Hunters var opprinnelig ment å være en mye mer voldelig, voksen film

KPop Demon Hunters var en av de største suksessene i 2025, og en av de nyeste triumfene innen vestlig animasjon. En oppfølger er på trappene, og vi er sikre på at Netflix og Sony Pictures Animation kommer til å franchise denne filmen så det suser.

Originalfilmen som sparket det hele i gang, kunne imidlertid ha vært veldig annerledes. I en samtale med Deadline forklarte medregissør Maggie Kang at da hun først presenterte ideen helt tilbake i 2018, var det en ganske annerledes film, og beskrev det opprinnelige konseptet som "mørkt, voksent og veldig voldelig."

Da prosjektet begynte å ta form, sa Kristine Belson, presidenten for Sony Pictures Animation, at filmen kunne ha franchisepotensial. Det ble foreslått at Kang skulle endre noen viktige aspekter ved filmen, noe som gjorde den mer til det den er i dag. En del av disse endringene var å ansette en medregissør i Chris Appelhans, som kanskje ikke var koreaner selv, men som bidro til at filmen beholdt sin kulturelle identitet.

"Han er gift med en koreansk kvinne, så selv om han ikke er koreansk, visste jeg at han var godt kjent med kulturen", sier Kang. "Det jeg virkelig respekterte ved Chris, var at da han laget Wish Dragon, som kulturelt sett er en kinesisk film, visste han at han måtte dra til Kina for å lage den, så han flyttet faktisk ut dit og jobbet der i to år med et kinesisk filmteam. Så jeg hadde enorm respekt for ham fordi han visste verdien av det."

