Krafton avslører hemmelig prosjekt med spektakulær trailer

Årets Tokyo Game Show er offisielt over, men det betyr heldigvis ikke at utgivere og utviklere er ferdige med å avduke kule spillprosjekter, og Krafton, som blant annet utgir The Callisto Protocol, har et ess i ermet her.

Spillet har ikke noe navn ennå, men utvikles i Unreal Engine 5, og er basert på en serie kjente mørke fantasy-romaner fra Sør-Korea under navnet "The Bird That Drinks Tears". Spillet er singleplayer, og har et stort budsjett. Det ser ut til at Krafton liker tradisjonelle singleplayerspill.

Se traileren nedenfor.