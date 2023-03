Krafton vil publisere Nirvananas Zeta

Krafton har annonsert at de har signert en global publiseringsavtale med utvikleren Nirvanana for sitt kommende spill, som for øyeblikket går under kodenavnet Zeta. Spillet skal lanseres i 2025 på PC og konsoller, og sies å være en karakterbasert PvP-tittel som "tar sikte på å fange den spennende dybden og spenningen i sanntids strategisk spilling, og tilføre den et karaktersentrisk fokus."

Når det gjelder publiseringsavtalen, har Kraftons administrerende direktør, CH Kim, sagt: "Krafton søker konsekvent etter muligheter til å samarbeide med utviklingsstudioer som Nirvanana. Teamets ubegrensede potensial driver allerede arbeidet med et spill som vil styrke porteføljen vår og publiseringsmulighetene.

"Krafton planlegger å dele sin globale erfaring med Nirvanana, slik at teamet fullt ut kan fokusere på å utvikle Zeta."

Avtalen innebærer at Krafton og Nirvanana skal samarbeide om å lansere spillet om et par år, og at duoen også jobber med noen andre planer knyttet til Zeta, inkludert e-sportkonkurranser.