Kraken Academy!! er dagens GR Live-spill

Vi skal tilbake til skolen senere i ettermiddag, når vi dypper ned i Happy Broccoli Games' humoristiske eventyrspill Kraken Academy!! Vi skal utforske skolen, få nye venner, frigjøre alle slags ånder og jobber for at verden forhåpentligvis ikke går under.

Det er mye å bryne seg på her, og vi går live klokken 16 som vanlig. Er du interessert i å se spillet i aksjon i et par timer er det bare å komme innom vår GR Live-side når vi setter i gang. Det er Rebeca som skal spille i dag også. Se den nyeste traileren for spillet nedenfor.