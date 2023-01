Kratos' Leviathan-øks oppdaget i London

Som mange av dere har bemerket i Discorden vår er God of War: Ragnarök et relativt stort spill om du ønsker å se og gjøre alt, så det er forståelig at Santa Monica valgte...

God of War: Ragnarök har fått Photo Mode og kortere lastetider

den 5 desember 2022 klokken 23:34 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu

To uker før lansering bekreftet Santa Monica Studio at God of War: Ragnarök ville lanseres uten en Photo Mode, noe som betydde at vi måtte nøye oss med å ta vanlige...