Kreativ leder for Indiana Jones: "Det er en av de ideene vi alltid har hatt lyst til å gjøre"

HQ

På Gamescom 2025 avslørte Machine Games en ny trailer for den store utvidelsen som kommer til Indiana Jones-spillet deres, med tittelen The Order of Giants. Utvidelsen utspiller seg i hjertet av Roma, og lover et fortellingsdrevet eventyr fylt med hemmeligheter, gåter og kjente ansikter fra grunnspillet.

I en samtale med den kreative regissøren, Axel Torvenius, avslørte teamet at spillerne vil begynne DLC inne i Vatikanets sandkasse, og utvikle seg gjennom en historie som utløses ved å møte fader Richie og papegøyen hans. "Ved å samhandle med ham, har vi en cutscene, og det slags setter av premisset og kjernefortellingen for hva DLC handler om," forklarte han. Derfra vil spillerne utforske både Romas gater og en rekke underjordiske steder, inkludert elven Tiberen og den eldgamle Cloaca Maxima.

DLC-en introduserer en rekke nye funksjoner, inkludert nye mekanikker, fiender, bosskamper og evnebøker. Torvenius understreker at disse nyhetene også kan påvirke gameplayet i hovedspillet: "Når du har spilt gjennom DLC-en og har tilegnet deg de nye evnebøkene, kan du selvfølgelig høste fordelene fra dem og bruke dem i hovedspillet også."

Til tross for at spillet i stor grad foregår i Roma, har teamet sørget for variasjon på tvers av miljøene. "I DLC-en reiser vi gjennom mange forskjellige miljøer...", sier han. Så det er fortsatt en stor variasjon og mange forskjellige typer miljøer du kan utforske. Det blir virkelig aldri kjedelig." Eventyret forventes å ta omtrent 5-6 timer, avhengig av spillerens tilnærming.

Fans av serien vil også bli glade for å høre at spillet utvides til Switch 2. Torvenius bemerket: "Vi i Machine Games er superglade for å ha muligheten til å kunne presse dette til Switch 2 ... Mer informasjon om det kommer i 2026."

Han reflekterte over DLC-innstillingen og la til: "Realiseringen av denne DLC-en, The Order of Giants, er som en av de ideene vi alltid har ønsket å ... skyve spilleren inn i dette området av verden enda lenger. Så det er derfor vi er så glade for å ha fått muligheten til å gjøre DLC-en til virkelighet."

Med nytt innhold, spennende narrative vendinger og nye spillmekanikker, lover The Order of Giants å bli en må-spille-utvidelse for Indiana Jones-fans når det slippes neste år.