Kristen Stewart og Steven Yeun slår seg sammen i den sci-fi-romantiske filmen Love Me

Det har vært noen merkelige filmer i det siste, med uten tvil den merkeligste fra 2024 som Sasquatch Sunset. 2025 starter ting med sin egen uvanlige film, med dette er en kjærlighetsfilm satt i en post-apokalyptisk verden og med Kristen Stewart og Steven Yeun i hovedrollene.

Så langt ikke så rart, ikke sant? Her er når ting blir rare. Denne filmen, kjent som Love Me, dreier seg om en bøye og en satellitt som forelsker seg etter å ha arvet verden etter menneskehetens kollaps og utryddelse. De to menneskeskapningene begynner å bruke internett som informasjonskilde, og oppdager snart hva det vil si å være i live og å elske.

Love Me Filmen kommer på kino fra 31. januar, og du kan se hele traileren og det offisielle sammendraget nedenfor.

"Lenge etter menneskehetens utryddelse arver en bøye (Kristen Stewart) og en satellitt (Steven Yeun) jorden, og med kun internett som guide lærer de hva det vil si å være i live og forelsket. I denne banebrytende første spillefilmen fra Sam og Andy Zuchero utforsker Love Me AI og identitet gjennom live-action, animatronics og klassisk animasjon i en episk fortelling om forbindelse og forvandling."