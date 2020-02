Kristofer Hivju bekreftet for The Witcher Season 2

For noen dager siden hevdet enkelte nettsider at Netflix hadde sagt Kristofer Hivju vil ha en rolle i sesong to av The Witcher, men da jeg sendte dem en mail var beskjeden at de ikke hadde noe informasjon om dette enda. Det viser seg at de bare måtte vente litt.

Nå har vi nemlig fått en pressemelding som bekrefter at Kristofer Hivju vil spille Nivellen i The Witcher Season 2. Samtidig får vi vite at Yasen Atour blir Coen, Agnes Bjorn blir Vereena, Paul Bullion blir Lambert, Thue Ersted Rasmussen blir Eskel, Aisha Fabienne Ross blir Lydia og Mecia Simson blir Francesca.

Her er det nok flere som legger merke til at Vesemir ikke nevnes. Kan dette bety at vi merkelig nok ikke får se han i den kommende sesongen eller ønsker selskapet bare å holde han hemmelig en stund til? Uansett markerer dette også startet på produksjonen av andre sesong, så planene om å ha den klar til neste år virker å være ekstremt realistiske.