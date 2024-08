HQ

Mange har tolket Fallout-spillene som en underliggende kritikk av selskapenes grådighet og kapitalismen, men det er kanskje mer ønsketenkning fra dem som vil ha det til å være slik, for ifølge en av nøkkelpersonene som faktisk skapte serien, var dette aldri meningen.

Via sin YouTube-kanal forteller seriens medskaper Tim Cain:

"Kritikk av kapitalismen var aldri poenget med Fallout."

Faktisk er det nesten det motsatte, og han fortsetter med å forklare at alle er like ille i Fallouts verden :

"Faktisk gjorde spillet sitt ytterste for å nevne at andre land, som Kina, også oppførte seg forferdelig. Fallout er snarere en kommentar til at krig er uunngåelig ut fra menneskets grunnleggende natur."

Senere avrunder han argumentasjonen med å forklare at det fortsatt er helt OK for folk å tolke og oppleve verket hans på sin egen måte:

"...som du har sett, vil folk tolke spillene mine på alle mulige måter. Og det er helt ok. Alle har sitt eget perspektiv, og en historie kan bety forskjellige ting for forskjellige mennesker."

Takk PC Gamer