Krydret turbasert RPG Dosa Divas låser lansering i midten av april

Utvikleren Outerloop Games har avslørt den faste datoen de har til hensikt å lansere sitt turbaserte RPG Dosa Divas. Kommer til PC, PS5, Xbox Series X / S, Nintendo Switch 1 og Nintendo Switch 2, vet vi nå at lanseringen er satt til å skje 14. april, med prislappen satt til $ 19.99.

For de som lurer på hva Dosa Divas handler om, følger dette spillet to søstre når de prøver å få kontakt med fremmede venner og familie igjen, alt i et forsøk på å fjerne og ødelegge et ondt hurtigmat-imperium.

På toppen av lanseringen to måneder unna, benyttet Outerloop også dette øyeblikket til å kunngjøre at fans nå kan sjekke ut en kort del av spillet i form av en dedikert demo tilgjengelig på Steam.

For mer på Dosa Divas, sjekk ut den siste traileren for spillet nedenfor.