Kul samurai inntar For Honor neste uke

Ubisoft har hintet til hva vi kan forvente at den nye karakteren som kommer sammen med den neste store oppdateringen til For Honor i lang tid, så det er enda godt at den virker å ha stil.

For den mystiske Kyoshin-klassen bruker både en shikomizue, noe som er en interessant idé i seg selv, og noen magiske egenskaper som ser ut til å være meget nyttige. Den vi får se klarest er muligheten til å omringe en fiende med magiske spyd, noe som i alle fall blir nyttig om to spillere prøver seg på deg samtidig. Pluss på muligheten til å bruke sliren som et våpen, et mystisk hjul som dukker opp på ryggen enkelte ganger, akrobatiske manøvere og noen ganske gode karakterdesign, så frister det nesten litt å laste ned For Honor på nytt før Kyoshin er klar for kamp den 22. juli.