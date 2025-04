Kult of Speed: Det tapte Warhammer-racingspillet som aldri så dagens lys

HQ

Det har nylig blitt avslørt at et racingspill basert på Warhammer 40.000 var under utvikling for Amiga, Mega Drive og PC på begynnelsen av 90-tallet. Tittelen, kalt Kult of Speed, fokuserte på de glade orkene, som skrenset rundt i alle slags motorsykkelvarianter. Spillet skulle også by på et omfattende oppgraderingssystem, Road Rash-aktige kamper, delt skjermmodus for to spillere og til og med en nivåredigerer.

Utviklingen startet i 1993, og EA hadde planer om å lansere spillet året etter, men av uklare årsaker ble prosjektet avlyst før det nådde målstreken. Hvis vi skal spekulere, kan det godt skyldes bransjens endrede fokus på den tiden, der 3D plutselig ble topprioritet og piksler ble sett på som gammeldags. Trist som faen i alle fall, men takket være Games That Weren't har vi nå i alle fall noen bilder å sjekke ut. Ta en titt selv nedenfor: