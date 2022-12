Kultklassikeren Easy Rider får reboot

HQ

Tiden for nyinnspillinger er på ingen måte over, og denne gangen er det kultklassikeren Easy Rider som står for tur, med en planlagt reboot av Kodiak Pictures, Defiant Studios og rettighetsinnehaverne Jean Boulle Group. Den originale filmen fra 1969 med Dennis Hopper og Peter Fonda i hovedrollene har blitt et symbol på hippietiden og populariserte også Steppenwolfs nå udødelige klassiker Born to be Wild.

Planen for denne rebooten er å fange moderne kultur på samme måte som originalen gjorde, og de involverte sammenlikner prosjektet med Creed- og Rocky-filmene. Fadida fra Kodiak Pictures beskrev det hele som følger:

"Målet vårt er å bygge videre på motkulturen og frihetsfortellingen originalen etterlot oss, og gi dagens ungdom en film som tar seriøst fokus på deres egne motkulturer og utfordringer. Hva dagens unge seere opplever i sin hverdag kan virke sprøtt for eldre generasjoner, men det kan meget vel bli samfunnsnormen, slik tilfellet var med kulturskiftet på slutten av 1960-tallet. Vi håper å spille en rolle i det skiftet."

Tror du den kan lykkes?

Takk, Variety