Kultklassikeren Hardware utgis på 4K Blu-ray neste år

Nok en glemt kultklassiker får en luksuriøs spesialutgave, og denne gangen er det ingen ringere enn Richard Stanleys lavbudsjettskrekk Hardware. Filmen har en interessant cameo av Lemmy og en musikkopptreden av ingen ringere enn Iggy Pop. Den nye utgivelsen kommer i fantastisk 4K-oppløsning og er fullpakket med bonusfunksjoner, inkludert manuset til oppfølgeren som aldri ble laget. Nedenfor finner du sammendraget og en liste over ekstramaterialet. Hvis du ønsker å forhåndsbestille filmen, kan du gjøre det her.

I fremtidens golde, radioaktive ødemarker ligger de kasserte restene av en Mark 13-cyborg, en avansert militær drapsmaskin. Da romtropperen Mo kjøper dem som skrot i gave til sin skulptørkjæreste, begynner de lemlestede restene å rekonstruere seg selv. Den fullt restaurerte utryddelsesmaskinen begir seg ut på en nådeløs drapsturné, med kjæresten til Mo som hovedmål.

NYHET! Fullstendig uklippet og usensurert HDR 4K-remaster av Umbrella Entertainment

Eksklusiv T-skjorte designet av Hollow Bones Studios (220GSM AS Colour Classic)

En innbundet bok på over 150 sider med innhold, innsikt og kunst fra regissør Richard Stanley som aldri før har blitt vist bak kulissene

En innbundet bok på over 100 sider med det uutgitte manuset til Hardware 2: Ground Zero

Spesialdesignet, stiv koffert, slipcase og bøker med kunstverk og plakater fra førproduksjonen

8 kunstkort

A3-plakat som kan vendes

Nummerert utgave i begrenset opplag

NYHET! HDR 4K-remaster av Umbrella Entertainment

NYHET! Lydkommentarer med regissør Richard Stanley

Lydkommentarer med Richard Stanley og produsent Paul Trijbits

Intet kjøtt skal spares: The Making of Hardware

NYHET! Intervju med produsent Stephen Wooley

NYHET! Hardware: Richard Stanleys bitre budskap om håp og sorg - et videoessay av Bryn Tilly

NYHET! Original storyboard-featurette

Slettede og utvidede scener

Richard Stanley om Hardware 2

Hardware-promovideoer med Iggy Pop og Lemmy

Original Hardware-promovideo

Rites of Passage - kortfilm fra 1983

Incidents in an Expanding Universe - kortfilm fra 1985

The Voice of the Moon - dokumentarfilm fra 1990

The Sea of Perdition - kortfilm fra 2006

Trailer

Har du sett Hardware, og hvilken av Richard Stanleys filmer er din favoritt?