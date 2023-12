Kuma tar med seg en laks til kampen i Tekken 8

HQ

En av de største og sterkeste motstanderne du noensinne vil møte i Tekken 8 er selvsagt Kuma, som har vært en fast del av serien helt siden det aller første Tekken. Denne inkarnasjonen av bjørnen ikler seg Heihachi Mishimas gi, og har til og med noen velkjente Mishima-specials å bruke mot motstanderne sine. For å gjøre vondt verre er Kuma også utstyrt med lakselignende raketteksplosiver, og hvis du tar en titt på traileren nedenfor får du se hva han har å by på i The King of Iron Fist Tournament 8.

Tekken 8 slippes 26. januar til PC, PlayStation 5 og Xbox Series S/X.