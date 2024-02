Kung Fu Panda 4 møter Dune: Part Two i ny trailer

HQ

Med bare ti dager igjen til premieren på Kung Fu Panda 4 har vi nå fått en ny trailer for filmen, som først og fremst byr på en parodi på Dune: Part Two. Her møter vi Po i en ørken et sted, noe som umiddelbart leder tankene til Arrakis, der han kommer vandrende alene og nyter "just the right amount of spice".

Sjekk den ut nedenfor. Vi får også et glimt av flere andre scener (blant annet en kamp med kameleonen) som gjør det veldig tydelig at seriens ofte treffsikre humor fortsatt er der. Filmen har premiere 15. mars her til lands.