Kung Fu Panda og Dodgeball beskrives som to filmer med perfekt lengde

Med filmer som i dag lett varer 150 minutter eller mer har det blitt populært å mimre tilbake til den gang filmene varte rundt 90 minutter, mens langfilmer gjerne varte i over to timer. En ny studie utført av Talker Research har avslørt den perfekte lengden på en film, med informasjon samlet inn fra 2000 amerikanere.

HQ

Studien bekrefter det mange av oss tenker i disse dager, nemlig at kortere filmer er mer ideelle. 92 minutter er nemlig den perfekte lengden på en film. Rapporten legger til at bare 15 % av de spurte sa at filmer på over 120 minutter var akseptable, mens bare 2 % sa det samme om filmer på over 150 minutter.

Ifølge de spurte er det fem filmer som faller inn under kategorien perfekt filmlengde: Dodgeball, Kung Fu Panda, Beetlejuice, Monsters Inc., og Toy Story 2.

Undersøkelsen går så langt som å si at 23 % av de spurte har sett tre eller flere filmer de mener er for lange i løpet av de siste 60 dagene, og at den "gjennomsnittlige" respondenten står overfor det samme problemet med minst to filmer i løpet av samme tidsrom.

Er du enig i dette? Er 92 minutter den perfekte lengden på en film?