Kung fu-eventyret Sifu er kun singleplayer

Du ser på Annonser

Sony annonserte Sifu under forrige ukes State of Play. Det utvikles av Sloclap, som også står bak det utmerkede online-fightingspillet Absolver, og det merkes på både grafikk og gameplay. Sifu handler om kung fu, men det som ble vist oss i den første traileren ga oss en haug med spørsmål. Et av dem var om man spiller alene eller sammen med/mot andre.

Nå har "executive producer" Pierre Tarno sagt at det utelukkende handler om singleplayer denne gangen. Teamet har lagt fullt fokus på spillsystemet, og der Absolver var slagsmål mot en, byr Sifu på barndomsdrømmen å dra på seg Bruce Lees og Jackie Chans sko for å slåss mot et mylder av fiender samtidig.

Sifu slippes til PC, PlayStation 4 og PlayStation 5 i slutten av 2021, og du kan se den første traileren nedenfor.