Kunstneren Daria Schmitt forteller om arbeidet med Syberia: The World Before: "For en arkitekt er dette en drøm"

HQ

For noen år siden lanserte utvikleren Microids eventyrspillet Syberia: The World Before, et prosjekt som var den fjerde tittelen i en større saga, og som tok spillerne med på en reise gjennom tiden. Men det var også et spill som presenterte en ganske slående og episk by med fantastisk arkitektur og bygninger som gjorde inntrykk.

Apropos det, under vår nylige tur til Comicon Napoli hadde vi gleden av å snakke med kunstneren Daria Schmitt, som i tillegg til å være fullt engasjert i tegneserier, illustrasjon og konseptkunst i dag, også bidro til å lage Syberia: The World Before ved å hjelpe Microids med å designe den store verdenen og sørge for at den så riktig ut fra et arkitektonisk ståsted.

Med dette i bakhodet spurte vi Schmitt om tiden hun jobbet med spillet, og hvordan hun var involvert i produksjonen av det.

"Det var en to år lang erfaring. Jeg likte det veldig godt fordi det var et teamarbeid, og som arkitekt ble jeg bedt om å tegne byen, alle byene i Syberia. Så jeg tegnet bygningene, fasadene på bygningene, og jeg sjekket at innsiden av bygningene stemte overens med utsiden av bygningene, slik at det ikke ble som i Harry Potter. Så det var en fantastisk opplevelse, for vi var veldig frie, og jeg kunne konstruere hele byen, så for en arkitekt er det en drøm."

Du kan se hele intervjuet med Schmitt nedenfor, der vi også snakker om kunsten hun hadde med seg til Cartografie Oniriche, hvordan hun utviklet sin kunstneriske stil og mye mer.