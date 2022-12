Kutcher, Kunis, Grace og gjengen gjenforenes i That '90s Show-trailer

Da Netflix ga oss teasertraileren for oppfølgeren til That '70 Show for noen uker siden fikk vi se at Kurtwood Smith og Debra Jo Rupp er tilbake som Red og Kitty, men streaminggiganten er selvsagt fullstendig klar over at fansen ønsker flere andre kjente fjes. Derfor vil nok den første skikkelige traileren for serien skape mer blest rundt den kommende serien.

Dagens That '90 Show-trailer starter med å fortsatt vise at Red og Kitty driver lasset sammenlignet med de nye som ikke faller helt i smak for min del. Deretter bekreftes det på rekke og rad at Topher Grace, Wilmer Valderrama, Laura Prepon, Ashton Kutcher og Mila Kunis også blir med i noen gjesteroller når serier starter den 19. januar.