Kvalitet og ytelse møter en overkommelig pris med OnePlus 'Nord CE4 Lite 5G

HQ

Som en del av vår videoserie Quick Look har vi lagt hendene våre på en hel rekke forskjellige teknologiprodukter. Dette har inkludert mange forskjellige varianter av smarttelefoner, og dagens episode ser ut til å utnytte dette nok en gang.

Denne gangen har vi fått våre votter på OnePlus Nord CE4 Lite 5G, en telefon som er designet for å levere kvalitet og ytelse, samtidig som den treffer et svært rimelig prispunkt. Den bruker en Snapdragon 695 5G-brikke, har en 120 Hz AMOLED-skjerm, et 5 110 mAh-batteri, og alt til en basispris på £ 300.

For å lære mer om smarttelefonen, må du huske å sjekke ut den siste episoden av Quick Look nedenfor.