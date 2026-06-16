Kylian Mbappé blir Frankrikes mestscorende spiller gjennom tidene i 3–1-seieren over Senegal

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Frankrike har startet sin VM-kampanje med en seier over Senegal, der Kylian Mbappé ble Frankrikes mestscorende spiller gjennom tidene med to mål. På New York-New Jersey-stadionet, som også skal være vertskap for finalen 19. juli, rystet de nylige VM-sølvvinnerne av seg tvilen fra første omgang med et fantastisk mål av Mbappé og en strålende pasning fra Michael Olise.

Bradley Barcola, etter en pasning fra Rabiot, scoret et mål til i de siste åtte minuttene av ordinær tid, men så scoret den 18 år gamle Ibrahim Mbaye fra Paris Saint-Germain et mål til i det 95. minutt mot sitt tidligere landslag (han spilte for alle Frankrikes ungdomslag, fra U15 til U20, før han byttet til Senegal) for å gi litt ekstra spenning i de siste tre minuttene av tilleggstiden.... bare for at Mbappé, nesten umiddelbart etter, skulle score et utrolig langskuddsmål.

Med dette målet overgår Mbappé Olivier Giroud som Frankrikes mestscorende spiller gjennom tidene, med 58 mål. Giroud scoret 57, og Thierry Henry scoret 51. Bak dem ligger Antoine Griezmann med 44 og Michel Platini med 41.

Faktisk har Mbappé også klatret høyt opp på listen over tidenes beste målscorere i VM: 14 mål, like mange som Gerd Müller for Vest-Tyskland, og kun bak Ronaldo Nazário fra Brasil, som har 15 mål, mens Miroslav Klose holder rekorden med 16 mål for Tyskland. Det burde ikke være vanskelig for ham å overgå ham i løpet av resten av turneringen...