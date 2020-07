Kylian Mbappé pryder FIFA 21-coveret

Du ser på Annonser

I natt bestemte EA seg for å kunngjøre at vi vil få en ny trailer fra FIFA 21 og mer informasjon om spillet klokken 17 i morgen. Da benyttet noen datakyndige personer muligheten til å finne referanser til både Kylian Mbappé, Erling Braut Håland, João Félix og et par andre unge talenter, noe som fikk spekulasjonene til å gå rundt hvem som skal pryde coveret. Uheldigvis for oss her til lands er det førstnevnte som får æren.

EA har nemlig offentliggjort de ulike coverene til FIFA 21, og det er Mbappé som vil vises på hyllene og i nettbutikker for både standard-utgaven, Champions Edition og Ultimate Edition. Du kan se alle sammen under, og glede deg til mer i morgen.