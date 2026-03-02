Kylian Mbappé skal være opprørt over Real Madrids medisinske stab, og må kanskje gjennomgå en kneskade

HQ

Kylian Mbappé er angivelig opprørt over Real Madrids medisinske team, og har reist til Frankrike for å konsultere flere spesialister om forstuingen i venstre kne, som han har lidd av siden en kamp 7. desember, noe som gir ham ubehag og har forverret hans prestasjoner i troppen merkbart.

Ifølge Marca er spilleren "ikke helt fornøyd med Real Madrids medisinske stab", fordi han mener de ikke har vært i stand til å gi ham en effektiv løsning de siste tre månedene. "Denne situasjonen har gjort Mbappé og hans omgivelser rasende, og de søker nå løsninger i hjemlandet".

Kylian Mbappé var fraværende i forrige ukes Champions League-kamp, for å hvile og restituere seg, og han går også glipp av kveldens ligakamp mot Getafe. Det er tvilsomt om han kommer tilbake til LaLiga-kampen neste fredag, ettersom hovedmålet for Madrid er å ha ham tilgjengelig til kampene mot Manchester City 11. mars og 18. mars i Champions League.

Ifølge El Desmarque kan det imidlertid hende at Mbappé må gjennomgå en kneskade. "Det er flere som har skylden, først og fremst spilleren selv, som presset seg selv i situasjoner der han ikke burde ha gjort det. Det er også en feil hos den medisinske staben, det var en feil i diagnostiseringen av kneskaden, noe som i første omgang førte til at Mbappé spilte kamper han ikke burde ha", sier Jorge Picón fra El Desmarque.

Om nødvendig vil Kylian Mbappés operasjon være et relativt lite inngrep, men det vil holde ham borte fra banen litt lenger, noe som sannsynligvis vil gjøre det umulig å spille noen av åttendedelsfinalene i Champions League denne måneden i det hele tatt...