«La oljen strømme», sier Trump etter at USA og Iran har inngått en foreløpig fredsavtale

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Etter måneder med konflikt har USA og Iran inngått en foreløpig fredsavtale. De to landene har forhandlet om fred i en tid, og USAs president Donald Trump har ofte lagt ut innlegg på sosiale medier om at en avtale var nesten klar, for så å trekke tilbake uttalelsen og komme med alvorlige trusler mot den iranske regjeringen.

Ifølge Sky News vil avtalen føre til at Hormuzstredet gjenåpnes, og at USAs blokade av Iran også opphører. Pakistans statsminister Shehbaz Sharif sa at avtalen offisielt vil bli undertegnet i Sveits på fredag. Dette er også dagen da Hormuzstredet forventes å bli gjenåpnet, og Trump sier «verdens skip, start motorene. La oljen strømme!»

Andre steder i Midtøsten ser det ut til at freden fra USA ikke har overbevist Israel om å inngå en lignende avtale. For Israel har ingenting endret seg, sier Sky News' Midtøsten-korrespondent Adam Parsons. Det ser derfor ut til at konflikten med Libanon vil fortsette, men snart vil Israels sterkeste allierte og mest trofaste forsvarer i USA trekke seg ut, foreløpig.