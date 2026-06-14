«La oss ikke prøve å gjøre [James Bond] politisk korrekt», sier Idris Elba

Skuespilleren Idris Elba, som det gikk rykter om at var aktuell for rollen som James Bond, har sagt at ikke bare var det ryktet aldri sant, men han har også uttalt at han ikke ønsker å se en ny Bond prøve å holde tritt med den moderne verden. Elba mener nemlig at Bond ble skrevet på en bestemt måte, og å gå imot det gjør at karakteren ikke lenger er Bond.

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«Det var aldri sant. Det var alltid bare et rykte,» sa Elba i et intervju med GQ om rapportene om at han var en sterk kandidat til å spille Bond. Rapportene begynte så langt tilbake som i 2008, og Elba har vært et navn som stadig har blitt nevnt når temaet om Daniel Craigs etterfølger som Bond har vært oppe.

«Jeg har alltid følt at det ikke er realistisk,» fortsatte Elba. «James Bond ble skrevet slik han ble skrevet av en grunn. Men jeg ble smigret av det. Og dessuten tror jeg, rent realistisk sett, at enkelte markeder rett og slett ikke vil ha det. Bond er stor over hele verden. Og [publikum] vil ikke [alle] like en svart mann, en afrikansk mann, som spiller Bond. Det er ikke det de liker i sin kultur. Punktum.»

«Bond er så urealistisk, så et snev av virkelighet er bra, men la oss ikke prøve å gjøre det woke. Jeg tror man må være tro mot det det er: eskapisme. Ikke prøv å tilfredsstille verdens smak. Bare vær Bond.»

Elbas uttalelse kommer på et tidspunkt hvor Amazon holder sine filmplaner for Bond tett under lokket. Vi har nettopp sett Patrick Gibson spille Bond i 007 First Light, et spill som (til tross for noen nett-troll) virker veldig i stil med gammeldags Bond, med et moderne preg. Med visse publikumsgrupper som får et raserianfall hver gang ordet «woke» nevnes, kan vi tenke oss at Amazon vil gjøre som Elba foreslår, selv om han ikke lenger er aktuell for rollen som Bond.