La Palma på Netflix: Hvor mye av den er basert på den sanne katastrofen i 2021?

Netflix' nyeste hitserie La Palma har raskt klatret til topps på strømmelistene, og seerne har latt seg fascinere av det spennende dramaet og katastrofescenarioet med høy innsats. Men etter hvert som serien fortsetter å høste oppmerksomhet, er det mange som lurer på hvor mye av historien som har rot i virkeligheten. Er La Palma virkelig basert på virkelige hendelser, eller er den rent oppdiktet?

Den virkelige hendelsen bak La Palma

Serien er inspirert av vulkanutbruddet Cumbre Vieja på La Palma, en av Kanariøyene i Spania, i 2021. Utbruddet, som varte i flere måneder, forårsaket omfattende skader på øya og tvang tusenvis av mennesker til å evakuere. Det er en dramatisk hendelse fra virkeligheten som har satt varige spor i lokalbefolkningen. Men selv om utbruddet danner bakteppet for La Palma, er mye av selve historien oppdiktet.

Handlingen i La Palma

I serien ankommer en norsk familie La Palma på juleferie, men befinner seg midt i en eskalerende katastrofe. Serien følger også Marie, en norsk forsker som studerer vulkanen og er overbevist om at et katastrofalt utbrudd kan føre til enda mer omfattende ødeleggelser. Mens familien og forskerne kjemper for å overleve, bygger spenningen seg opp rundt ideen om en potensiell mega-tsunami - noe som er inspirert av reelle vitenskapelige bekymringer, men overdrevet for dramatisk effekt.

Fakta og konsekvenser

Cumbre Vieja-utbruddet i 2021 var en stor hendelse som varte fra 19. september til 13. desember 2021. Det var et av de største vulkanutbruddene i nyere historie, og lavastrømmer ødela nesten 3000 bygninger, deriblant boliger, gårder og bedrifter. Utbruddet ødela også øyas bananplantasjer, som er en viktig økonomisk ressurs for La Palma, og gjorde mange områder ubeboelige. Heldigvis forårsaket utbruddet store materielle skader, men ingen ble direkte drept.

Kreative friheter i La Palma

Til tross for at La Palma tar utgangspunkt i en virkelig hendelse, tar den seg kreative friheter i fortellingen. Serien forestiller seg et scenario der utbruddet kan utløse en massiv tsunami - noe som har vært gjenstand for vitenskapelige spekulasjoner, men som ikke har skjedd i virkeligheten. Noen studier har antydet at et utbrudd på Cumbre Vieja som er stort nok, i teorien kan føre til at en del av øya kollapser i havet, noe som potensielt kan generere en mega-tsunami som kan påvirke Atlanterhavskysten i Nord-Amerika, Europa og Afrika. Mange forskere er imidlertid enige om at risikoen for en slik hendelse er ekstremt lav. Selv om trusselen om en tsunami er en reell vitenskapelig teori, er den fortsatt svært usannsynlig, og La Palma tar dette konseptet til et dramatisk ytterpunkt.

Dramatisering

Serien ble skapt av Martin Sundland, Lars Gudmestad og Harald Rosenløw Eeg, med en talentfull rollebesetning bestående av blant andre Ingrid Bolsø Berdal, Anders Baasmo Christiansen og Thea Sofie Loch Næss. Den fiksjonaliserte fortellingen er laget for å gi den virkelige katastrofen en personlig dimensjon, med fokus på en gruppe karakterer som må overleve ikke bare vulkanutbruddet, men også kaoset og farene som følger. Selv om vulkanutbruddet utgjør ryggraden i handlingen, er det det menneskelige dramaet som virkelig får serien til å skinne, og som utforsker temaer som overlevelse, frykt og motstandskraft.

Innspilling av La Palma på location

Det visuelle på La Palma er spesielt slående, med scener av vulkanutbruddet, lavastrømmer og øyas fantastiske landskap som tilfører et element av realisme til den ellers fiktive historien. Serien ble filmet på selve La Palma, og man utnyttet øyas dramatiske vulkanske landskap for å gi liv til katastrofen. Noen scener ble også filmet på nærliggende Tenerife, som er en del av øygruppen Kanariøyene.

Blanding av fakta og fiksjon

Selv om La Palma henter mye inspirasjon fra utbruddet i 2021, er det ikke en dokumentarisk skildring av hendelsen. Serien blander fakta og fiksjon for å skape en spennende fortelling som fokuserer mer på den menneskelige opplevelsen under en katastrofe enn på de nøyaktige detaljene i utbruddet. Serien er en fiktiv beretning om hva som kunne ha skjedd i verste fall, og bruker det virkelige utbruddet som utgangspunkt for et spennende og følelsesladet drama.

Selv om La Palma er inspirert av virkelige hendelser, særlig vulkanutbruddet i 2021, er mye av historien fiksjonalisert for å oppnå en dramatisk effekt. De katastrofale hendelsene, karakterenes overlevelseshistorie og ideen om en mega-tsunami er alle en del av en fiktiv fortelling bygget rundt en virkelig katastrofe. For de som lurer på hvor mye av serien som har rot i virkeligheten, så er selve vulkanutbruddet virkelig, men resten av historien - selv om den er inspirert av virkelige hendelser - tar seg kreative friheter for å skape et mer spennende scenario som er større enn virkeligheten.

Bør man dikte opp katastrofer?

Fiksjonalisering av virkelige katastrofer som utbruddet av Cumbre Vieja reiser en interessant debatt om etikken og effekten av å dramatisere slike traumatiske hendelser. På den ene siden kan fiksjonalisering av slike katastrofer fungere som et kraftfullt verktøy for historiefortelling, forsterke den emosjonelle innsatsen og skape en intens fortelling som fenger publikum. På den andre siden kan det også øke bevisstheten om problemer i den virkelige verden, som de potensielle farene ved vulkanutbrudd og tsunamier, ved å rette oppmerksomheten mot dem på en mer engasjerende måte.

På den annen side hevder noen at det å gjøre virkelige tragedier om til underholdning kan trivialisere lidelsene til dem som er rammet. Det kan føre til en overforenkling av kompleksiteten i slike hendelser, og det kan til og med spre feilinformasjon hvis det ikke håndteres med omhu. Til syvende og sist er det en hårfin balansegang - når det gjøres med respekt og følsomhet, kan fiksjonalisering av slike hendelser kaste lys over farer i den virkelige verden, men det er viktig å huske at grensen mellom fakta og fiksjon bør være klart definert, spesielt når det er snakk om hendelser som har satt varige spor i menneskers liv.

Hva tenker du om å fiksjonalisere virkelige katastrofer i filmer og TV-serier? Bør det gjøres?