La Vueltaen når endelig Spania med store endringer i sammendraget

La Vuelta a España kom endelig til spansk jord på den 5. etappen, den første lagtempoen, en 24,1 kilometer lang etappe rundt Figueres, hjembyen til den berømte surrealistiske kunstneren Salvador Dalí, med start rett foran hans berømte museum. Og med det kom store endringer i sammendraget: Jonas Vingegaard var tilbake i toppen av rittet, da Visma ble nummer to på tempoen, mens David Gaudu falt ned til sjetteplass.

Og takket være den kollektive innsatsen til UAE Emirates XRG, vinnerlaget av tempoen, hoppet Juan Ayuso, Joao Almeida og Marc Soler opp til andre-fjerdeplass i rittet. Kun åtte sekunder skiller Vingegaard fra Emirates-syklisten, samt Ciccone fra Lidl Trek, hvis lag ble nummer tre på dagens tempoetappe.

Vanligvis skjer disse tempoetappene med hele laget som kjører samtidig på den første etappen av Grand Tour, slik at alle syklistene er tilgjengelige. Men etter fire etapper hadde fem ryttere allerede trukket seg fra La Vuelta, så reglene ble endret slik at tiden telles etter at den fjerde rytteren når målstreken, i stedet for den femte.