La Vueltas siste uke: Viktige datoer for duellen mellom Vingegaard og Almeida

HQ

La Vuelta a España-rytterne får litt hvile mandag 8. september, før det er duket for siste etappe denne uken: de seks siste etappene, der vinneren skal avgjøres. Slik det ser ut nå, er det bare to kandidater som har reelle muligheter til å vinne Grand Tour: Jonas Vingegaard og Joao Almeida.

I god tid før rittet startet trodde alle at Vingegaard, som har vært enten nummer to eller vinner i Tour de France de siste årene, ville bli mester i Spania, med tanke på Tadej Pogacars fravær. Men mens dansken fra Team Visma leder i sammendraget, blir han jaget av Joao Almeida fra UAE Emirates, 48 sekunder bak. Tredjemann, Tom Pidcock, er over to og et halvt minutt bak.

Det er seks etapper igjen, og noen utstikkere: Etappe 17, onsdag 10. september, er en stigning til Alto de El Morredero, i León, hvor det er nesten 9 km med 10 % stigning, med en stigning på 12 % på noen punkter. Dagen etter, den 18. etappen, blir det en tempoetappe i Valladolid, der Vingegaard kan ha muligheten til å sikre seg nok distanse til å vinne rittet.

Det hele kan imidlertid komme til den nest siste etappen, en stigning til Bola del Mundo, et fjell i nærheten av Madrid som er kjent for sine antenner, og som sist dukket opp i La Vuelta i 2012.