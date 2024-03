Lad iPhone og Apple Watch mens du er på farten med Zens MagSafe reiselader

HQ

En av de største utfordringene med å ha et bredt utvalg av trådløse enheter er at du må ha flere måter å lade dem på. Zens har kommet med en praktisk løsning for alle som er en del av Apple økosystemet, nemlig 2-in-1 MagSafe + Watch Travel Charger.

Denne dingsen leveres med en dedikert iPhone-lader og en seksjon for Watch, og kan gi 15 W lading, eller opptil 20 W hvis du inkluderer Watch. Den har også et innebygd stativ og en innebygd LED-indikator, samtidig som den har en sammenleggbar form som gjør den ideell for enkel oppbevaring.

Hvis du vil vite mer om laderen, kan du se den nyeste episoden av Quick Look nedenfor, der vår egen Magnus deler en rekke fakta og tanker.