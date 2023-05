HQ

Hvis du har vært på utkikk etter en ny enhet å lade dingsene dine trådløst med, kan Nomad ha løsningen. Denne laderen er kjent som Stand One og suspenderer enheter ved hjelp av MagSafe-teknologi, og fortsetter deretter å bruke et 15W hurtigladingssystem for å sikre at enhetene dine lades opp raskt.

For å se om denne ladeløsningen er noe for deg, bør du se den nyeste episoden av Quick Look nedenfor, der Magnus deler noen fakta og tanker om Stand One fra Nomad.