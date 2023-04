Lad telefonen, øreproppene, tastaturet og musen samtidig med Journeys Alti-skrivebordsmatte

HQ

Hvis du har lett etter et verktøy som er i stand til å lade og drive samlingen din av Qi-aktiverte gadgets, så har vi en løsning som kan være av interesse. I den nyeste episoden av Quick Look har vi lekt oss med Journey Alti Wireless Charging Desk Mat, som ikke bare kan fungere som en musematte, men også en plattform for å lade trådløse produkter.

Med en plass dedikert til PC-periferiutstyr og et område for en telefon og annet tilbehør, sjekk ut Quick Look nedenfor, for å se vår egen Magnus dele en rekke fakta og tanker om Alti-matten.