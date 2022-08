Lady Gaga bekrefter Harley Quinn i Joker: Folie à Deux

HQ

Tidligere i dag skrev jeg om at Joker: Folie à Deux skal ha premiere den 4.oktober i 2024 med mindre noe uforutsett skjer, og nå har sannelig et rykte blitt bekreftet også.

Stefani Joanne Angelina Germanotta, altså Lady Gaga, har nemlig gått på Twitter for å dele en kort video som bekrefter at hun skal være med i Joker: Folie à Deux. Med tanke på konteksten vi ser de to hovedrollene i kan du være ekstremt sikker på at hun skal være Harleen Quinzel aka Harley Quinn, noe jeg og flere antok da ryktet om hennes rolle først dukket opp.