Lady Gaga ser ut til å være i full gang med Joker: Folie à Deux

Lady Gaga har angivelig blitt bedt om å bli kalt "Lee" på settet i stedet for sitt egentlige navn, Stefani Germanotta. Kameramannen Lawrence Sher sa at han følte at han ikke fikk kontakt med sangerinnen/skuespilleren før han begynte å kalle henne det navnet.

"Jeg kjente ikke Stefani i det hele tatt", sa han nylig i et podcast-intervju (takk, IndieWire.)"Det føltes merkelig nok som om jeg aldri hadde møtt henne, selv ikke under sminke- og hårprøvene. Igjen, kanskje det var min filosofi om ikke å prøve å trenge meg inn på deres område."

"Og så husker jeg at jeg i en ukes tid tenkte: "Herregud, det føles som om vi mister kontakten. Vi har ikke engang kontakt. Vi er som motpoler. Og jeg sa til teamet mitt: 'Herregud, jeg får det ikke til. Enten hater hun meg, eller så hater vi hverandre. Det er noe rart som foregår her. Jeg sa knapt noe, bortsett fra at jeg sa: "Stefani, det var her det andre teamet ditt var, småting", og så sa AD-en på et tidspunkt: "Stef vil gjerne at du bare kaller henne Lee på settet". Og jeg tenkte: "Åh, 100 prosent", og det neste jeg sa, var bokstavelig talt "Lee", og det var som om alt forandret seg. Fra da av var det som om hun var... hele forholdet vårt endret seg. Jeg tenkte: "Ok, kult."



Lee ser ikke ut til å ha noe med Gagas virkelige navn å gjøre, så vi kan bare forestille oss at hun kjører full method i rollen som Harley Quinn i filmen, og at Lee-delen kommer derfra. Gaga har benyttet seg av intense spillestiler før, for eksempel ved å beholde sin italienske aksent under hele innspillingen av House of Gucci. Mange skuespillere som har tatt på seg rollen som Jokeren eller noen som er beslektet med forbryterprinsen, har tidligere brukt full metode, men noen ganger fører dette til farlige effekter, som i tilfellet Heath Ledger. La oss håpe at Gaga ikke går over streken i rollen som Lee.