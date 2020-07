Lær alfabetet med Kratos og Atreus

Du ser på Annonser

En God of War-barnebok? Det hadde vi ikke trodd, men Insight Edition er klare for å lansere en ny barnebok med Santa Monica Studios to hovedkarakterer fra God of War - Kratos og Atreus. Dette har de annonsert på Twitter.

Boka, illustrert av Romina Tempest og skrevet av Andrea Robinson, heter God of War: B is for Boy, og er designet for å hjelpe barn med å lære alfabetet mens de følger Kratos' eventyr med sønnen sin. Dette er jo en barnebok, så den kommer åpenbart ikke til å være like voldelig som spillet, likevel er det et interessant eksperiment.

Du kan forhåndsbestille et eksemplar av God of War: B is for Boy gjennom Amazon. Boka lanseres den 1. september.