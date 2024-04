Lær alt om Rev System i Fatal Fury: City of the Wolves

HQ

Akkurat i tide til EVO Japan-turneringen har SNK nå bestemt seg for å fortelle oss mer om sitt kommende kampspill Fatal Fury: City of the Wolves, som vil bli vist grundigere denne helgen. Spesielt går de gjennom det nye Rev-systemet, som de sier er "et helt nytt verktøysett som gir unike offensive muligheter", og som er delt inn i Rev Blow, Rev Arts, Rev Accel og Rev Guard - alle med forskjellige funksjoner.

Den forklarer imidlertid også mye mer, og avslører at SNK har sluttet seg til trenden med å tilby enklere spillkontroller for nybegynnere. Her kalles de Smart Controls, og lar deg enkelt spamme kombinasjoner og mer avanserte angrep. Gå til denne lenken for å lære mer om hvordan spillet fungerer bak kontrolleren.

Fatal Fury: City of the Wolves vil bli utgitt neste år, men formatene er ennå ikke bekreftet.