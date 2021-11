Lær mer om Battlefield 2042 i vår videoserie!

Battlefield 2042 lanseres ut av early acces i dag på Xbox Series X|S, Xbox One, PC, PS5 og PS4.

I den anledning lanserer Gamereactor en videoserie i fire deler så du kan lære alt du må vite om dette skytespillet satt til en nær fremtid.

I denne første videoen gir vi deg hovedtrekkene: Hva er nytt, hva er spennende og hva er kjent? Kort oppsummert: Hva er Battlefield 2042?

Sørg for å komme innom neste uke når vi dykker ned i de tre hoveddelene som utgjør Battlefield 2042: All out Warfare, Hazard Zone og Battlefield Portal!

Her på Gamereactor inngår vi innimellom en avtale med en partner om å lage en eller flere informative videoer om et bestemt produkt. Dette betyr at videoen her produseres i samsvar med Gamereactor-teamet, er sponset, og det kan du lese mer om ved å klikke på lenken over.