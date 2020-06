Du ser på Annonser

Hitman 3 ble avslørt under PlayStation 5-presentasjonen, men selv om IO Interactive allerede har vist oss en rekke detaljer om spillet, så har vi kun sett et minutts gameplay, som kanskje er litt lite for noen.

Men det kan godt hende det endrer seg i dag, for IO Interactive har avslørt via Twitter at deres faste månedlige livestream i denne omgang handler om Hitman 3. Derfor forventer vi at det vil bli vist frem gameplay fra spillet der.

Livestreamen starter klokken 16.