Lær mer om Journey to the Savage Planet her

Journey to the Savage Planet har endelig ankommet. Ja, den første tittelen fra den talentfulle utvikleren Typhoon Studios lander denne uken, og dermed kan du snart begi deg ut på et science fiction-eventyr av galaktiske proporsjoner, hvor du må melde deg til tjeneste på Kindred Aerospace for en tur på AR-Y 26, som er fylt med mystiske livsformer og merkverdig flora.

Ønsker du å lære mer om spillet kan vi hjelpe deg, da vi har satt sammen en liten video om spillet i samarbeid med Typhoon.

Den kan du se nedenfor.

Du ser på Annonser

Her på Gamereactor lager vi innimellom en avtale med en partner om å lage en eller flere informative videoer om et bestemt produkt. Dette betyr at videoen her produseres i samsvar med Gamereactor-teamet, er sponset, og det kan du lese mer om ved å klikke på lenken over.