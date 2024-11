Lær mer om Metal Gear Solid Δ: Snake Eater i ny video

HQ

Konami fortsetter å bygge hype for Metal Gear Solid Δ: Snake Eater med sin Metal Gear Solid: Legacy Series, der den tredje videodelen nå er sluppet. Her presenterer David Hayter selv (som spiller Naked Snake i eventyret) blant annet hvem som spiller EVA - hvis stemmeskuespiller vi tidligere bare kjente under pseudonymet Suzetta Minet.

Svaret viser seg å være Jodi Benson, som mange fans mistenkte. Hun er ellers mest kjent som stemmen til Ariel i Disneys Den lille havfruen. Vi får også se mye gameplay og blir kjent med The Boss.

Alt i alt en innholdsrik og interessant episode for fansen. Metal Gear Solid Δ: Snake Eater vil bli utgitt neste år, men Konami har ikke avslørt nøyaktig når enda.