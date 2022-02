Lær mer om OlliOlli World og se oss konkurrere

OlliOlli World, den etterlengtede skateboard-action-plattformeren fra Roll7 og Private Division, er nå tilgjengelig digitalt på Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One og PC via Steam.

For å feire anledningen har vi produsert to videoer for å lære deg mer om den pulserende og sprø verdenen til Radlandia og alt annet spillet bringer til bordet.

Først ut, topp 5 ting du må vite:

HQ

For det andre utfordret Dóri Ben til å gå skate på en av to asynkrone flerspillermoduser for å se hvem som er den råeste skateren i Gamereactor.

HQ

Her på Gamereactor inngår vi innimellom en avtale med en partner om å lage en eller flere informative videoer om et bestemt produkt. Dette betyr at videoen her produseres i samsvar med Gamereactor-teamet, er sponset, og det kan du lese mer om ved å klikke på lenken over.