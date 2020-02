Lær mer om The Division 2s kommende utvidelse Warlords of New York

The Division 2 starter sitt andre år med innholdsoppdateringer ved å bringe spillerne tilbake til Manhattan i en stor historieutvidelse som lanseres den 3. mars. Men hva er egentlig historien og målet? Vi har spilt litt av Warlords of New York og er her for å fortelle dere hva vi har lært.

Du ser på Annonser

Her på Gamereactor lager vi innimellom en avtale med en partner om å lage en eller flere informative videoer om et bestemt produkt. Dette betyr at videoen her produseres i samsvar med Gamereactor-teamet, er sponset, og det kan du lese mer om ved å klikke på lenken over.