Lær om hvordan F1 2020 er mer tilgjengelig for alle

Samtidig med at F1 2020 runder av Simracing-tradisjonen på den nåværende konsollgenerasjonen og feirer 70-årsjubileet for F1-mesterskapet, sikter spillet også på å appellere til et bredere publikum ved å tilby valgfrie innstillinger for å gjøre spillet enklere og mer tilgjengelig for alle, selv med en motstander ved siden av deg i sofaen.

For å lære mer om de behjelpelige og sosiale spillmulighetene som F1 2020 tilbyr, gir vi deg alt du trenger å vite i videoen nedenfor:

Du ser på Annonser

Her på Gamereactor lager vi innimellom en avtale med en partner om å lage en eller flere informative videoer om et bestemt produkt. Dette betyr at videoen her produseres i samsvar med Gamereactor-teamet, er sponset, og det kan du lese mer om ved å klikke på lenken over.