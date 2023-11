Lag dine egne spill og moduser i Grounded

HQ

Selv om det sjelden markedsføres og ble utviklet av et mindre team, har Grounded en ganske imponerende spillerbase som stadig kommer tilbake for å overleve som ekstremt innskrumpede barn i en vanlig forstadshage.

Siden utgivelsen i fjor har spillet blitt utvidet ved flere anledninger med ulike gratis DLC-er, som har lagt til alt mulig innhold, inkludert nye områder og fiender. Nå har en ny oppdatering blitt avslørt på Xbox Wire, og denne er veldig forskjellig fra alt vi har fått så langt.

Det heter Make It and Break It og er noe som best kan beskrives som Forge, men for Grounded. Det lar deg bygge dine helt egne spill, som kan være helt annerledes enn det Grounded vi kjenner. Du kan bruke stort sett alt spillet har å by på og gjøre det levende på ulike måter takket være en funksjon som heter Gadgets and Gizmos.

Xbox Wire-forfatteren sier at hun ble "vist et håndlaget Colosseum med bølger av fiender å kjempe mot, og et lydbasert puslespill der spillerne må identifisere dyr ved hjelp av lydene de lager".

Spillregissør Adam Brennecke forklarer hvorfor han og teamet hans bestemte seg for å gå denne veien i stedet for å lage noe mer tradisjonelt:

"Vi fokuserte på å skape en kul narrativ opplevelse i 1.0, og fortsatte å legge til oppdateringer av livskvaliteten, mer variasjon og kule funksjoner. Vi kom til et punkt der [bakgården] føltes virkelig fullverdig, vi var fornøyde med alt innholdet i spillet, og dette føltes som det neste vi skulle gjøre."

Brennecke fortalte også hvorfor de bestemte seg for navnet Make It and Break It:

"Navnet på oppdateringen er passende fordi en del av moroa er å kunne prøve ut ting, ødelegge det og se hva som fungerer. Utviklingsmentaliteten vår med Grounded er å ikke sette noen stengsler rundt spilleren. Vi vil at folk skal få utfolde kreativiteten sin."

Verktøyene og mulighetene ser ut til å være veldig tilgivende, og nesten alt er mulig. Noen ting kan fungere, andre ikke, og Brennecke gleder seg til å se hva samfunnet vil skape i fremtiden:

"Det er styrken med mods, du vet aldri hva som kommer til å skje. Vi kommer til å stille verktøyene til rådighet, og noen kommer til å lage noe magisk som andre kan bli begeistret for, og vi har ingen anelse om hva det kan være. Det kan til og med bli bedre enn vår egen Grounded opplevelse!"

Det er også andre ting som er lagt til i oppdateringen, blant annet ekstra utfordringer i Burgle-oppdragene og et par forbedringer av livskvaliteten. Make It and Break It har ingen utgivelsesdato, men det ser ut til å være verdt å vente på.

Har du spilt Grounded ennå? Det er for øyeblikket tilgjengelig for PC og Xbox, og er inkludert i Game Pass.