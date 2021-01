Lager Uncharted- og The Last of Us-skaperne et Fantasy-spill?

Du ser på Annonser

Naughty Dog har ikke akkurat lagt skjul på at de jobber med et nytt spill og at dette er noe annet enn Uncharted og The Last of Us. Teoriene om hva som venter har derfor selvsagt vært mange, og de vil nok bare gå berserk etter noen flotte tegninger.

Hyoung Taek Nam, "Senior Concept Artist" i Naughty Dog, la nemlig for en stund siden ut noen nye bilder av meget Fantasy-aktige personer og skapninger på Artstation-profilen, og valgte ertende nok å bruke følgende beskrivelse av dem:

"Inspire from new game. You know what I'm talking about...;)"

Med tanke på at tegningene ikke har blitt fjernet enda kan det være at han bare spøker, men samtidig er det rart å gjøre noe slikt når man vet at det vil skape teorier og oppstyr. Personlig skulle jeg gjerne sett det talentfulle studioet prøve seg i et Fantasy-univers hvor de går vekk fra "realismen" vi har fått de siste 13 årene fra dem. Hva tenker du? Hva ønsker du å se fra Naughty Dog etter The Last of Us: Part II sin multiplayer?