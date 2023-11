LaKeith Stanfield forsøker å bli guddommelig i The Book of Clarence

Sony Pictures har nettopp sluppet en trailer for en splitter ny film som har premiere på nyåret. I filmen, som har fått navnet The Book of Clarence, spiller LaKeith Stanfield hovedrollen som Clarence, en person som i et forsøk på å skape et bedre liv for seg og sin familie, inspirert av den kommende Messias, forsøker å finne veien til å bli guddommelig.

Filmen byr også på en rekke skuespillere, deriblant David Oyelowo, Teyana Taylor, James MCAvoy, Benedict Cumberbatch med flere, og inneholder til og med musikk fra Jay-Z og regissør/forfatter Jeymes Samuel.

The Book of Clarence har kinopremiere 12. januar 2024, og du kan se en trailer for filmen nedenfor.