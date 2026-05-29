Lamborghini-sjef sier at EV-forsinkelse er "den rette veien å gå"

HQ

Som du kanskje allerede vet, er det rundt tre år siden Lamborghini avduket sin første elbil, Lanzador. Foreløpig har bilen ingen faktisk lanseringsdato, men skulle opprinnelig lanseres i 2028. Deretter ble både Lanzador, og en elektrisk versjon av Urus, skjøvet tilbake til minst 2030.

I et intervju med CNBC forsvarte administrerende direktør Stephan Winkelmann dette designet, og sier følgende :

"Det var den riktige veien å gå for oss, men hvert merke, hvert selskap må bestemme selv. Vår beslutning om å gå fra [tradisjonell forbrenningsmotor] til plug-in var veldig viktig for oss, og det fungerte - Vi snakker ikke om konkurrentene våre ... men alle har sin egen strategi. Ved å observere markedet ... så vi at akseptkurven [for elbiler] for vår type kunder ikke øker, og at vi derfor bestemte oss for å gå bort fra en helelektrisk bil og over til en ladbar hybrid," sa han.

Man kan se på markedet og se at elbilenes inntog avtar, men det er hovedsakelig i USA, og det er ikke alle produsenter som opplever det.

Foreløpig er Lamborghinis holdning klar: merket er ikke anti-EV, men de nekter å lansere en elektrisk superbil før kundene faktisk vil ha en. Og med Ferrari som for tiden tar det meste av varmen, kan Lamborghini føle seg stadig mer validert i å vente ting ut litt lenger.