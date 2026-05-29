Lamborghini-sjef sier at EV-forsinkelse er "den rette veien å gå"
Selskapets første elbil vil komme en gang etter 2030.
Som du kanskje allerede vet, er det rundt tre år siden Lamborghini avduket sin første elbil, Lanzador. Foreløpig har bilen ingen faktisk lanseringsdato, men skulle opprinnelig lanseres i 2028. Deretter ble både Lanzador, og en elektrisk versjon av Urus, skjøvet tilbake til minst 2030.
I et intervju med CNBC forsvarte administrerende direktør Stephan Winkelmann dette designet, og sier følgende :
"Det var den riktige veien å gå for oss, men hvert merke, hvert selskap må bestemme selv. Vår beslutning om å gå fra [tradisjonell forbrenningsmotor] til plug-in var veldig viktig for oss, og det fungerte - Vi snakker ikke om konkurrentene våre ... men alle har sin egen strategi. Ved å observere markedet ... så vi at akseptkurven [for elbiler] for vår type kunder ikke øker, og at vi derfor bestemte oss for å gå bort fra en helelektrisk bil og over til en ladbar hybrid," sa han.
Man kan se på markedet og se at elbilenes inntog avtar, men det er hovedsakelig i USA, og det er ikke alle produsenter som opplever det.
Foreløpig er Lamborghinis holdning klar: merket er ikke anti-EV, men de nekter å lansere en elektrisk superbil før kundene faktisk vil ha en. Og med Ferrari som for tiden tar det meste av varmen, kan Lamborghini føle seg stadig mer validert i å vente ting ut litt lenger.