Lamine Jamal blir ny ambassadør for eFootball

Det er tydelig at Konami er fans av FC Barcelona, ettersom de har gått tilbake til staben for å signere sin nye ambassadør for eFootball. Lamine Jamal blir med sine 17 år også den yngste spilleren som har blitt en stjerne i spillet.

For å markere anledningen har Konami gitt ut en ny trailer som fokuserer på den unge stjernen og hva det betyr for ham å bli ansiktet til et spill han holder så høyt. Du kan se den nedenfor.

I tillegg kan spillerne feire at Jamal blir en del av eFootballs ambassadørteam (sammen med Lionel Messi, Luis Suarez og Neymar Jr.) med nytt innhold i spillet, inkludert eksklusive spillere med den nye evnen "Acceleration Burst", som gir presis fartskontroll under dribling. De er som følger :