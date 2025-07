Lamine Yamal arver nummer 10 for Barça og signerer ny kontrakt frem til 2031

HQ

Fem dager etter at han fylte 18 år (og den kontroversielle bursdagsfesten som kan føre til rettssaker), har Lamine Yamal signert en ny kontrakt med FC Barcelona, som strekker seg frem til 2031. Og han har byttet trøyenummer og valgt nummer 10, som vanligvis har vært forbeholdt noen av de største spillerne i Barças historie.

Og det inkluderer Lionel Messi, men ikke den eneste: Ronaldinho, Rivaldo, Luis Suárez eller Kubala. Til og med Maradona brukte den i de to årene han spilte i Barcelona. Men den har også blitt båret av andre spillere som ikke nådde helt opp til samme kvalitet, som Litmanen, Riquelme og den siste bæreren, Ansu Fati, som har flyttet til Monaco etter en skuffende sesong.

I akten med klubbpresident Joan Laporta sa Yamal at "dette er begynnelsen på en reise som jeg håper vil bli veldig lang og full av seire", og har som mål å "fortsette å vokse, for jeg er fortsatt veldig ung, men fremfor alt å fortsette å vinne", og gi alt for å gjøre fansen fornøyd.

Ifølge rapporter vil Yamal tjene rundt 40 millioner euro, inkludert bonus, brutto (som blir til 20 millioner netto).